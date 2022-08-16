Происшествия

В Волгограде из-за угрозы взрыва эвакуируют областной суд

Происшествия 16.08.2022 17:59
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16.08.2022 17:59


В Волгограде посетителей и персонал областного суда попросили на выход. Как стало известно ИА «Высота 102», неизвестные угрожают взорвать здание. 

— В адрес суда на электронную почту поступили угрозы минирования, — сообщили информагентству в экстренных службах региона. 

Помещения суда предстоит проверить на наличие взрывчатых веществ. На прошедшей неделе волгоградские суды затронула буквально «волна» эвакуаций. Все сообщения о заложенных взрывных устройствах оказались ложными. Некоторые лжеминирования происходили за несколько часов да начала рабочего дня. 

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