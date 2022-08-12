В Волгограде прошла массовая эвакуация судов

В Волгограде сегодня, 12 августа, прошла массовая эвакуация судов. Как сообщает ИА «Высота 102», в некоторые суды после вновь проведенных проверок снова поступили письма с угрозами взрывов.

— Сообщения о минировании поступили в Краснооктябрьский, Дзержинский и Тракторозаводский районные суды, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах региона. — Также проверяется информации о возможном минировании Волгоградского гарнизонного военного суда.

Известно, что суды в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда повторно эвакуировали после ранее проведенных проверок.

По уточненной информации, Краснооктябрьский районный суд после проверки оперативными службами вновь вернулся к работе.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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