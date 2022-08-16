В Волжском на парковке в машине умер мужчина

В Волжском Волгоградской области накануне в припаркованном автомобиле у одного из домов по улице Горького скончался 65-летний мужчина. Как стало известно ИА «Высота 102», волжанин умер в присутствии родственников.

— Организована проверка, — сообщили информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — Тело без телесных повреждений и признаков насильственной смерти.

Известно, что инцидент произошел днем. Установлено, что мужчина страдал от различных возрастных заболеваний. Пенсионер внезапно почувствовал себя плохо. Прибывшие медики лишь констатировали смерть.

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