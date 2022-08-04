В Волгограде у больницы № 4 в машине умерла пенсионерка

В Тракторозаводском районе Волгограда в автомобиле LADA Granta скончалась 68-летняя женщина. Как стало известно ИА «Высота 102», пенсионерка умерла на глаза у своего сына.

— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что инцидент произошел недалеко от больницы № 4. Машина была припаркована у дома № 40. По некоторой информации, погибшая страдала от проблем с сердцем.

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