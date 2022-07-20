В Волжском в машине нашли разложившийся труп женщины

В Волжском Волгоградской области устанавливают личность женщины, найденной мертвой в машине во дворе дома № 61 по улице 40 лет Победы. Как стало известно ИА «Высота 102», тело накануне обнаружил местный житель, вернувшийся из командировки.

— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тело без повреждений и признаков насильственной смерти. Принимаются меры к установлению личности женщины.

Известно, что труп неустановленной женщины с гнилостными изменениями обнаружили на заднем сиденье автомобиля Mitsubishi. Иномарка стояла во дворе жилого дома с 17 июня, пока владелец находился в командировке. Машина была оборудована сигнализацией, которая на момент осмотра не работала из-за разряженного аккумулятора.

Пару дней назад автомобиль проверяла дочь владельца, заметившая, что водительская дверь неплотно закрыта. Ценные вещи — автомагнитола и колонки — находились на своих местах внутри салона.

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