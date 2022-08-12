В Волгограде из-за угроз взрыва снова эвакуировали суды

В Волгограде сегодня, 12 августа, вновь эвакуировали посетителей и сотрудников нескольких судов. Как сообщает ИА «Высота 102», оперативные службы обследуют помещения Арбитражного суда и Дзержинского районного суда.
— На электронные адреса поступили письма с угрозами взрывов, — сообщили информагентству в экстренных службах.
На этой неделе суды Волгоградской области подверглись массовой атаке лжеминеров. Неизвестные злоумышленники «минировали» Волгоградский областной суд, Дзержинский районный суд и Арбитражный суд региона.
Как уточнили в пресс-службе Дзержинского районного суда, после проведения проверочных мероприятий суд возобновил свою работу в штатном режиме. Информация о минировании не подтвердилась.
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