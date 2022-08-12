Происшествия

В Волгограде снова эвакуировали ТЦ «Европа Сити Молл»

Происшествия 12.08.2022 14:05
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12.08.2022 14:05


В Волгограде второй день подряд эвакуируют сотрудников и посетителей ТЦ «Европа Сити Молл». Как сообщает ИА «Высота 102», 12 августа с просьбой покинуть здание к волгоградцам обратились около 13.00.


– В настоящее время сотрудники торгового центра ожидают окончания проверки рядом со зданием, подыскивая себя  место в тени.  Некоторые покупатели тоже остаются на месте. Внутри «Европы Сити Молл» сейчас работают представители экстренных служб, – сообщает корреспондент информагентства.


По предварительным данным, в адрес администрации ТЦ поступило очередное сообщение с угрозами. Отметим, что с момента последней эвакуации «Европы Сити Молл» не прошло и суток – горожан эвакуировали отсюда 11 августа вечером. 

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