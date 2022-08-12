В Волгограде снова эвакуировали ТЦ «Европа Сити Молл»

В Волгограде второй день подряд эвакуируют сотрудников и посетителей ТЦ «Европа Сити Молл». Как сообщает ИА «Высота 102», 12 августа с просьбой покинуть здание к волгоградцам обратились около 13.00.





– В настоящее время сотрудники торгового центра ожидают окончания проверки рядом со зданием, подыскивая себя место в тени. Некоторые покупатели тоже остаются на месте. Внутри «Европы Сити Молл» сейчас работают представители экстренных служб, – сообщает корреспондент информагентства.





По предварительным данным, в адрес администрации ТЦ поступило очередное сообщение с угрозами. Отметим, что с момента последней эвакуации «Европы Сити Молл» не прошло и суток – горожан эвакуировали отсюда 11 августа вечером.