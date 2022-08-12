Борьба с коррупцией

Экс-директор Усть-Бузулукского ПНИ возместил обманутым им инвалидам 125 тысяч рублей

Борьба с коррупцией 12.08.2022 13:07
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12.08.2022 13:07


Нанесенный материальный ущерб клиентам психоневрологического интерната возмещен судебными приставами Кировского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области, ущерб был взыскан с экс-директора психоневрологического интерната, который был осужден за присвоение имущества с использованием своего служебного положения. 

Потерпевшими от его преступных действий признаны 70 человек. Каждому из них осужденный должен был возместить причиненный  ущерб в размере 1695,27 рублей. 

Мужчина, являясь директором специализированного учреждения социального обслуживания, изготовил подложные документы о приобретении и выдаче недееспособным гражданам продуктов питания и предметов личной гигиены за счет их сбережений на сумму 125 тыс. рублей. На указанные деньги руководитель психоневрологического интерната приобрел у местного предпринимателя строительные материалы для своего коттеджа.

Для возвращения денег инвалидам, которых обманул экс-директор ПНИ, был наложен арест на его банковские счета. Но мужчина добровольно погасил задолженность в течение нескольких дней, пояснили в УФССП по Волгоградской области. 

Напомним, год назад Алексеевский районный суд Волгоградской области вынес приговор бывшему директору Усть-Бузулукского психоневрологического интерната Сергею Шустову, назначив ему 1 год и 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима. 

Сергей Шустов проработал в должности директора ПНИ с конца 2015 года по ноябрь 2019-го. В Алексеевский район он приехал из Волгограда, где работал в должности заместителя директора одного из крупных автотранспортных предприятий. Причиной его увольнения стали грубые нарушения, выявленные в ходе проверок, а также многочисленные жалобы пациентов и их родственников, сообщалось ранее. Позднее в отношении него было возбуждено уголовное дело. 

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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