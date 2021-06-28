Борьба с коррупцией

Строил коттедж на пенсии клиентов: осужден экс-директор психинтерната в Волгоградской области

Борьба с коррупцией 28.06.2021 17:24
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28.06.2021 17:24


Сегодня Алексеевский районный суд Волгоградской области вынес приговор бывшему директору Усть-Бузулукского психоневрологического интерната Сергею Шустову, который обвинялся в присвоении имущества с использованием своего служебного положения. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он приговорен к году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сергей Шустов взят под стражу после оглашения приговора. 
Суд исследовал доказательства по нескольким эпизодам. В частности, следствие обвиняло Сергея Шустова в том, что он изготовил подложные документы о приобретении и выдаче недееспособным гражданам продуктов питания и предметов личной гигиены за счет их сбережений на сумму 125 тысяч рублей. На пенсии подопечных интерната, как считают правоохранительные органы, обвиняемый также приобрел у местного предпринимателя стройматериалы для возведения собственного коттеджа. Свою вину бывший руководитель интерната не признал. Решение суда не вступило в законную силу. Оперативное сопровождение расследования осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Дело вело  ОМВД России по Алексеевскому району.
Сергей Шустов проработал в должности директора ПНИ с конца 2015 года по ноябрь 2019-го. В Алексеевский район от приехал из Волгограда, где работал в должности заместителя директора одного из крупных автотранспортных предприятий. Причиной его увольнения из интерната стали грубые нарушения, выявленные в ходе проверок, а также многочисленные жалобы пациентов и их родственников, сообщалось ранее. 
Фото: prihoper34.ru

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