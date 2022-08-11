В Волгограде снова эвакуировали людей из суда в Дзержинском районе

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 11 августа, в районный суд снова поступило сообщение с угрозами совершения террористического акта. Следуя инструкциям, руководство суда приняло решение об эвакуации.

– Сообщение поступило в 11.40, – сообщили ИА «Высота 102» в суде. – В настоящее время в здании проводится проверка с применением служебных собак.

Напомним, что Дзержинский районный суд Волгограда эвакуировали 10 августа, а также на минувшей неделе. Во всех случаях угрозы оказались ложными.

По имеющимся сведениям, сообщения о готовящихся терактах также поступили и в Волгоградский областной суд. Его сотрудников и персонал также попросили на выход.