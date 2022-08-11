Посетителей ТРК «Европа Сити Молл» экстренно эвакуируют в Волгограде

В Центральном районе Волгограда вечером 11 августа в очередной раз эвакуировали посетителей и персонал торгово-развлекательного комплекса «Европа Сити Молл».

– Об эвакуации по громкой связи сообщили около десяти минут назад, – сообщили читатели ИА «Высота 102». – Люди без особого энтузиазма, конечно, но совершенно спокойно покидают здание.

По предварительным данным, причиной эвакуации волгоградцев их ТРК стало сообщение с угрозами, поступившее в адрес администрации.

Напомним, что сегодня в Волгограде из-за угроз эвакуировали Дзержинский районный суд, Волгоградский областной суд, а также Арбитражный суд Волгоградской области.