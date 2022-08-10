Суды Волгограда эвакуировали из-за писем с угрозами

В суды Волгограда вновь поступили письма с угрозами взрывов. Как стало известно ИА «Высота 102», сегодня, 10 августа, атаке подверглись Дзержинский и Краснооктябрьский суды.

— В связи с возникновением 10 августа около нештатной ситуации в Дзержинском районном суде Волгограда, посетители суда, его работники и судьи эвакуированы, — сообщили информагентству в пресс-службе судебной инстанции.

По уточненным сведениям, в Дзержинском суде после организованной проверки всех помещений работа возобновлена в штатном режиме. Как стало известно ИА «Высота 102», также письма с угрозами поступили в Краснооктябрьский районный суд.

UPD: Краснооктябрьский районный суд после проверки оперативными службами приступил к работе.

Читайте также:

В Волгограде из-за нештатной ситуации эвакуировали районный суд

В Волгограде из-за угроз эвакуировали арбитражный и областной суды