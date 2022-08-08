В Волгограде из-за угроз эвакуировали арбитражный и областной суды

В Волгограде эвакуированы сотрудники и посетители областного и арбитражного судов. Как стало известно ИА «Высота 102», в адрес судов поступили письма с угрозами минирования.

— В правоохранительные органы поступили сведения о возможном минировании помещений судов, — сообщили информагентству в экстренных службах региона.

Как стало известно ИА «Высота 102», в Волгоградском областном суде проверка помещений сотрудниками оперативных служб завершена. Сообщения о возможном минировании не нашли своего подтверждения. Суд вернулся к штатному режиму работы.

У Арбитражного суда замечены автомобили оперативных служб. Кинологи продолжают обследовать помещения. Ранее информагентство сообщало об утренней эвакуации Дзержинского районного суда.

Как уточнили в пресс-службе судебной инстанции, после проведения проверочных мероприятий Дзержинский райсуд возобновил свою работу в штатном режиме.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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