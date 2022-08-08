В Волгограде из-за нештатной ситуации эвакуировали районный суд

Посетителей и работников Дзержинского районного суда Волгограда сегодня, 8 августа, попросили покинуть помещения. Как стало известно ИА «Высота 102», эвакуация связана с очередными письмами с угрозами взрыва.

— В связи с возникновением 8 августа 2022 года около 9 часов утра нештатной ситуации в Дзержинском районном суде города Волгограда посетители суда, его работники и судьи эвакуированы, — сообщили в судебной инстанции. — Рассмотрение дел и материалов временно приостановлено.

В Волгограде это уже далеко не первая попытка дестабилизировать работу органов госвласти, крупных ТЦ, объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

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