Расследования 08.08.2022 15:20
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08.08.2022 15:20
Волгоградские полицейские задержали в Ставропольском крае соучастника телефонных мошенников, похитившего у пожилых людей более миллиона рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 34-летнего местного жителя подозревают в причастности к обману пенсионеров.
Установлено, что задержанный в интернете нашел объявление о заработке, после чего в марте текущего года прибыл на территорию Волгоградской области, чтобы выполнять роль курьера - забирать и переводить денежные средства, полученные в результате совершения телефонных мошенничеств.
Как выяснили полицейские, сообщники задержанного действовали по уже известной схеме: звонили пенсионерам, сообщая, что их родственники совершили дорожно-транспортное происшествие. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленники требовали деньги, которые нужно было передать курьеру.
На уловки мошенников попались несколько пенсионеров из Волгограда и Волжского. В общей сложности пожилые люди отдали злоумышленнику 1 250 000 рублей.
Возбуждены уголовные дела.
Следствие будет ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время с ним проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов его противоправной деятельности, пояснили в главке полиции.
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