Под Волгоградом подростку грозит 12 лет колонии за «легкие» деньги

В Камышинском районе Волгоградской области 17-летнего подростка задержали за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Как сообщает ИА «Высота 102», несовершеннолетний занимался фасовкой и раскладкой запрещенных веществ.

— Следственный отдел по городу Камышину СУ СКР по области возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — При проведении осмотра места происшествия обнаружены и изъяты свертки с наркотическим средством, общая масса которых составила 22 грамма, что является крупным размером.

По версии следствия, в феврале 2022 года фигурант дела в Сети вышел на неизвестного, который предложил ему заработать «быстрые» деньги. Несовершеннолетнему предложили оборудовать тайники с наркотиками в Камышинском районе. Неизвестный, выступая в качестве координатора криминальной деятельности, присылал несовершеннолетнему информацию о тайниках с оптовой партией наркотиков.

Подростку предстояло делать так называемые «закладки» с последующей фотофиксацией географического расположения тайников. 22 июля этого года подозреваемый получил от неизвестного очередные данные о тайнике с наркотиками в городе Камышине. Как только подросток забрал содержимое схрона, он отправился в 5-й микрорайон, где осуществил раскладку запрещенных веществ. После этого злоумышленника задержали.

Санкция вменяемой статьи предполагает от 10 до 12 лет лишения свободы.

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