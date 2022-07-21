Происшествия

Три волгоградца умерли от отравления неизвестным веществом

Происшествия 21.07.2022 13:22
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21.07.2022 13:22


В Волгоградской области зарегистрировано три смерти от неизвестного вещества. Как стало известно ИА «Высота 102», один из погибших перед смертью впал в наркотическую кому. 

По информации от собственного источника информагентства в экстренных службах, 20 июля в горбольнице № 1 имени Фишера в Волжском скончался 17-летний подросток. Бригадой СМП несовершеннолетний доставлен с места жительства с диагнозом «отравление неизвестными веществами». 

В тот же день, в больнице Фишера констатировали смерть неработающего 39-летнего мужчины. Доставлен экипажем скорой помощи с места жительства с диагнозом «воздействие неизвестного вещества».

В неврологическом отделении Михайловской ЦРБ, в среду, 20 июля, скончался 30-летний житель Михайловки. Мужчину госпитализировали 12 июля в наркотической коме. 

По информации телеграм-канала Baza, за последние два дня в России от отравления неизвестным веществом умерли как минимум шесть человек. Еще двое россиян попали в реанимацию. Случаи отравлений зарегистрированы в Сочи и Подольске.

— Днем 18 июля в машине, припаркованной у дома в Сочи, обнаружили тела трех молодых людей. В салоне также был пакет с россыпью белых таблеток и еще два блистера с другими, синими, таблетками. По предварительному заключению экспертизы, парни умерли из-за «токсического действия неизвестного вещества», — цитирует информагентство сообщение авторов телеграм-канала. — В Подольске поздним вечером 19 июля в квартире нашли три трупа молодых людей возрастом от 18 до 20 лет. Как и в Сочи, экспертиза пришла к заключению, что парни скончались из-за отравления неким веществом. По предварительной версии следователей, погибшие принимали наркотики. 

В посте Baza уточняется, что из вышеуказанной квартиры в Подольске госпитализированы молодой человек и 15-летняя девушка. За их жизни борются врачи. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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