Расследования

«Нас подводят под банкротство»: волгоградская стройфирма угодила под статью из-за указания чиновника

Расследования 04.08.2022 19:39
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04.08.2022 19:39


Следственные органы пока не нашли состава преступления в действиях заместителя главы администрации Тракторозаводского района Волгограда Али Абубекерова в истории с появлением несанкционированной свалки на улице Жолудева.

23.06.2022 СО по Тракторозаводскому району г. Волгограда СУ СК России по области зарегистрировано сообщение по факту превышения заместителем главы администрации Тракторозаводского района г. Волгограда Абубекеровым А.Х. должностных полномочий при организации несанкционированного сброса отходов  вблизи дома №11А по ул. Жолудева...По результатам доследственной проверки следственным органом принято решение в отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи отсутствием в действиях Абубекерова А.Х. состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ. 27.07.2022 указанное решение отменено в порядке ведомственного контроля, – говорится в ответе прокуратуры Тракторозаводского района Дмитрию Сборщикову на его жалобу.


Последняя строчка об отмене решения в порядке ведомственного контроля означает, что окончательное решение по Абубекерову еще не принято. Проверка продолжается. 

Как ранее сообщало информагентство, новый виток проверок по истории с возникновением свалки на земельном участке на улице Жолудева, который Дмитрий Сборщиков взял на два года в аренду для благоустройства, начался после обращения предпринимателя к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Напомним, что в июне 2022 года Сборщиков написал председателю СКР письмо, в котором подробно изложил ситуацию с землей, которую хотел благоустроить, но в итоге был вынужден бороться с несанкционированной свалкой, которую появилась при попустительстве чиновников. В итоге за эту свалку Сборщикова лишили права на благоустройство территории на улице Жолудева, хотя Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что предприниматель не имеет к ней никакого отношения. А в ответах из прокуратуры, который Дмитрий Сборщиков получал еще в апреле 2022 года, указывалось, что сброс отходов на почву осуществлен ООО «ЭлитСтройСити-34» на основании распоряжения первого заместителя главы администрации Тракторозаводского района Волгограда Али Абубекерова.  

Сборщиков просил главу СК России провести проверку в отношении руководителей администрации Тракторозаводского района города Волгограда на предмет соответствия занимаемой должности. Обращение предпринимателя СК РФ поручил рассмотреть следственным и надзорным органам Волгоградской области. 

Примечательно, что территорию, где была свалка, в мае текущего года вычистили и присыпали песком после того, как начались первые проверки. 

На данный момент уголовное дело по факту порчи земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) возбуждено в отношении строительной компании ООО «ЭлитСтройСити-34». По данным межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, устроили несанкционированную свалку работники ООО «ЭлитСтройСити-34», которые в конце марта привезли мусор на специализированном автомобиле на ул. Жолудева, 11а. Площадь захламленного земельного участка составила 340 кв. м., объем сброшенных отходов – 374 куб. м.

По итогам анализа проб почвы установлено превышение концентрации нефтепродуктов на захламленной территории. Причиненный вред почве составил 3 148 400 рублей.


О возбуждении уголовного дела я узнал из средств массовой информации. Честно скажу, для меня это совершено неожиданно и непонятно. Почему уголовное дело, а не административное? Я был не в курсе всего этого,– сообщил «Высоте 102» директор ООО «ЭлитСтройСити-34» Александр Рева.

Рева подчеркивает, что его сотрудники выполняли поручение чиновников: 

– Указание вывозить грунт со стройплощадки на эту территорию инженеру дал заместитель главы администрации Тракторозаводского района Абубекеров. Именно он сказал, куда вывозить грунт. Насколько я знаю, Абубекеров в ходе проверок это не отрицал, даже письменно все зафиксировано. Почему за это должны отвечать только мы? Какие 3 миллиона, где мы их возьмем? У нас в жизни таких денег нет и взять негде. Просто подводят нас под банкротство и все.

По словам руководителя фирмы, техника с водителем, на которой вывозили грунт на Жолудева, была арендована у другой организации. При этом сотрудники ООО «ЭлитСтройСити-34» в ходе проверки не стали скрывать, что к вывозу грунта причастны они, так как были уверены, что делают все правильно, выполняя указание чиновника. Однако, как выясняется, указание было устным.   

Рева отметил, что сейчас у стройфирмы нет заказов, люди сидят без работы. Как решить эту проблему и удержать фирму на плаву – еще одна головная боль.

Как стало известно ИА «Высота 102», в настоящее время проверку по факту нарушения природоохранного законодательства по ситуации со свалкой на улице Жолудева проводит Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура. Представители стройфирмы вызваны в надзорное ведомство для дачи показаний.

Фото: Дмитрий Сборщиков/ Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям/ Коллаж Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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