







Волгоградский предприниматель Дмитрий Сборщиков, которого марте этого года лишили земельного участка из-за таинственной свалки, написал письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Как сообщил ИА «Высота 102» Дмитрий Сборщиков, он подробно изложил главе СК РФ ситуацию с землей, которую хотел благоустроить, но в итоге был вынужден бороться с несанкционированной свалкой, которую без его ведома при попустительстве чиновников пытались устроить коммерсанты на выделенной ему земле. В итоге за эту свалку Сборщикова лишили права на благоустройство территории на улице Жолудева, 11Г в Тракторозаводском районе, хотя Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что предприниматель не имеет к этой свалки никакого отношения.

- Почему на земельный участок по ул. Жолудева, 11Г стали свозить отходы, кто отдал такое распоряжение, насколько это законно и что делать в данной ситуации, остаются открытыми. Прошу по данным фактам провести проверку в отношении руководителей администрации Тракторозаводского района города Волгограда на предмет соответствия занимаемой должности, - указал в своем обращении предприниматель.

Свою проверку по нарушению земельного законодательства в апреле текущего года провела и прокуратура Тракторозаводского района Волгограда.

Установлено, что в апреле 2020 года Дмитрию Сборщикову на три года было выдано разрешение на размещение элементов благоустройства на земельном участке площадью 6964 кв.м. по ул. Жолудева, 11Г без его предоставления и установления сервитута. В марте 2022 года в ходе рейда Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры был выявлен факт размещения отходов на указанном земельном участке.













- Сброс отходов на почву осуществлен ООО «ЭлитСтройСити-34» на основании распоряжения первого заместителя главы администрации Тракторозаводского района Волгограда Абубекерова А.Х. Впоследствии указанные обстоятельства положены администрацией Тракторозаводского района Волгограда в основу письма руководителю департамента муниципального имущества администрации Волгограда с просьбой рассмотрения вопроса о досрочном прекращении действия разрешения от 03.04.2020 №1841 на размещение элементов благоустройства ... по ул. Жолудева, 11Г, - говорится в письме районной прокуратуры Дмитрию Сборщикову.

В нем также сообщатся, что в адрес администрации Тракторозаводского района внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

Указанные нарушения, как сообщило надзорное ведомство, также будут включены в сводное представление главе Волгограда. Оснований для принятия других мер реагирования районная прокуратура не усматривает.

Напомним, что в мае текущего года заваленную мусором территорию на ул. Жолудева, 11Г внезапно быстро вычистили и засыпали песком.













В Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре тогда сообщили, что материалы в отношении должностных лиц администрации Тракторозаводского района направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий. Кроме того, направлены материалы для возбуждения уголовного дела по ст. 254 УК РФ (Порча земли) в отношении неустановленного лица компании.

ИА «Высота 102» будет следить за развитие событий.

Фото: СК РФ, коллажи ИА «Высота 102»

Читайте также:



