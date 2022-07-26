В Волгограде на стройфирму завели дело из-за свалки отходов

Экология 26.07.2022 08:15
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26.07.2022 08:15
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту порчи земли при сбросе отходов грунта, загрязненного строительным мусором на территории Тракторозаводского района города Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, устроили несанкционированную свалку работники ООО «ЭлитСтройСити-34», которые в конце марта привезли мусор на специализированном автомобиле на ул. Жолудева, 11а.
Площадь захламленного земельного участка составила 340 кв. м., объем сброшенных отходов - 374 куб. м.
По итогам проведенных филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Астраханской области анализа проб почвы, установлено превышение концентрации нефтепродуктов на захламленной территории.
Причиненный вред почве составил 3 148 400 рублей.
По фактам выявленных управлением Росприроднадзора нарушений Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура направила материалы проверки в органы предварительного расследования.
По результатам рассмотрения полученных материалов отделом полиции № 1 Управления МВД России по городу Волгограду возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 254 УК РФ (порча земли).
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