В Волгограде у предпринимателя отобрали земельный участок из-за таинственной свалки









Департамент муниципального имущества администрации Волгограда лишил предпринимателя Дмитрия Сборщикова права на благоустройство территории на улице Жолудева, 11Г в Тракторозаводском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», о своем решении муниципалитет уведомил гражданина письменно, пояснив причины досрочного прекращения действия разрешения на размещение объекта благоустройства на указанном земельном участке.

- Как следует из доводов, изложенных в письме администрации Тракторозаводского района Волгограда (вх.ДМИ № 6873 от 01.03.2022), материалов, содержащихся в акте осмотра земельного участка от 25.03.2022 №1/154-22-МЗК, на указанном земельном участке работы по благоустройству не проводятся, имеет место складирования строительного мусора, - поясняется в документе.













Примечательно, что о незаконном складировании неизвестными лицами строительного мусора на земельном участке на улице Жолудева, который предприниматель подготовил для благоустройства, Дмитрий Сборщиков сообщал еще в начале марта текущего года. Тогда, напомним, ему даже удалось заснять на видео факты сброса отходов, которые везли на улицу Жолудева грузовиками.













Предприниматель утверждал, что это происходит по указанию чиновников районной администрации. Сами чиновники это не комментировали.

В мэрии Волгограда поясняли, что Дмитрий Сборщиков, который получил разрешение на благоустройство земельного участка до 2 апреля 2023 года, не выполнил взятые на себя обязательства. В городской администрации не исключали, что в случае отсутствия дальнейших результатов договор с Дмитрием Сборщиковым будет расторгнут.

- Для обеспечения безопасности жителей района, в том числе детей, и предотвращения дальнейшего размывания грунта, администрацией района была проведена обваловка по периметру земельного участка. Земельные работы внутри участка администрация не проводила, - также сообщала администрация Волгограда.

Сотрудники природоохранной прокуратуры и межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям в ходе проверки, проведенной в начале марта, зафиксировали грузовой автомобиль, который сбрасывал грунт вперемешку со строительным мусором на почву на улице Жолудева. Обследование участка также показало, что отходы на эту территорию вывозились регулярно. Сотрудники организации, которая может быть причастна к этой незаконной деятельности, были вызваны в прокуратуру для дачи показаний.

ИА «Высота 102» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

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