В 25-м микрорайоне Волжского во дворе зарезали мужчину

В Волжском Волгоградской области накануне вечером зарезали 36-летнего мужчину. Как стало известно ИА «Высота 102», тело обнаружили примерно в 21.10 во дворе дома № 88 по улице Мира.

— Следственный отдел по городу Волжскому СУ СКР по области возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство.

Следствием установлено, что вечером 3 августа 36-летний волжанин встретил на улице своего 30-летнего приятеля. Между мужчинами, разгоряченными алкоголем, возник конфликт. 30-летний мужчина нанес один удар перочинным ножом в область груди своего знакомого, после чего скрылся.

Очевидцы вызвали к месту происшествия скорую помощь, однако потерпевший умер до прибытия медиков. Вскоре злоумышленника задержали полицейские.

— В ближайшее время в отношении задержанного судом будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — добавила Дарья Буянова.

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