В волгоградском общежитии зарезали 42-летнего мужчину

Расследования 28.07.2022 14:48
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28.07.2022 14:48
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 42-летнего мужчины, который был доставлен в больницу бригадой скорой помощи с колото-резаным ранением брюшной полости. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК по Волгоградской области Дарья Буянова, трагедия в одном из общежитий, расположенных на улице Краснополянская Дзержинского района, разыгралась накануне поздно вечером.
Мужчина выпивал в компании с 29-летней женщиной, которая проживала в этом же общежитии. На почве употребления алкоголя между ними произошла ссора. Тогда женщина схватила нож и ударила им в живот своего «оппонента». Через несколько часов мужчина скончался в больнице.
В ближайшее время в отношении женщины судом будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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