Под Волгоградом комбайнер с женой украли с поля 2 тонны пшеницы









Полицейские в Серафимовичском районе раскрыли кражу с поля более 2 тонн озимой пшеницы.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, с заявлением о преступлении в полицию обратился директор крестьянского хозяйства. Подозреваемых установили в результате оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались 47-летний комбайнер крестьянского хозяйства и его 44-летняя супруга.

- Подозреваемый, убирая на комбайне пшеницу с поля, часть урожая сгружал в ближайшую лесопосадку, а затем совместно с супругой в свободное от работы время переносил зерно к себе домой. В общей сложности им удалось похитить более двух тонн пшеницы. В содеянном подозреваемые полностью сознались, - сообщили в главке.

Сумма ущерба устанавливается.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража).

Фото из архива ИА «Высота 102»