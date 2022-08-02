Под Волгоградом комбайнер с женой украли с поля 2 тонны пшеницы

Расследования 02.08.2022 14:46
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02.08.2022 14:46
Полицейские в Серафимовичском районе раскрыли кражу с поля более 2 тонн озимой пшеницы.
Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, с заявлением о преступлении в полицию обратился директор крестьянского хозяйства. Подозреваемых установили в результате оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались 47-летний комбайнер крестьянского хозяйства и его 44-летняя супруга.
- Подозреваемый, убирая на комбайне пшеницу с поля, часть урожая сгружал в ближайшую лесопосадку, а затем совместно с супругой в свободное от работы время переносил зерно к себе домой. В общей сложности им удалось похитить более двух тонн пшеницы. В содеянном подозреваемые полностью сознались, - сообщили в главке.
Сумма ущерба устанавливается.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража).
Фото из архива ИА «Высота 102»
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