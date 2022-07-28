Борьба с коррупцией

Боялась потерять работу: экс-кассира больницы в Волжском отправили в колонию из-за указаний начальства

Борьба с коррупцией 28.07.2022 20:22
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28.07.2022 20:22


Волгоградский облсуд изменил приговор бывшему бухгалтеру-кассиру ГБУЗ «Городская детская больница» в Волжском Наталье Гайсенок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, женщине назначено 1 год 10 месяцев колонии общего режима. Ранее ее приговорили к 2 годам колонии общего режима.
Волжский городской суд признал Гайсенок виновной в 9 эпизодах пособничества в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием служебного положения, в крупном размере (ч.5 ст.33, ч.3 ст.160 УК РФ). Речь идет о хищении денежных средств на сумму более 4 миллионов рублей. Вину экс-бухгалтер признала полностью.
Бывший бухгалтер-кассир обратилась в апелляционную инстанцию с просьбой изменить приговор и назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы. 
Женщина обосновала это тем, что с января 2014 года работала в ГБУЗ «Городская детская больница» в должности бухгалтера-кассира. С 2017 года ей стали поступать указания от руководства о передаче денежных средств, начисленных в качестве заработной платы фиктивно трудоустроенных работников, главному врачу и главному бухгалтеру, расписываться в платежных ведомостях. 
Осужденная утверждала, что она никаких денежных средств от начисленной заработанной платы фиктивно трудоустроенным лицам не получала. Также женщина просила учесть, что она полностью признала вину и раскаялась. В материалах отмечается, что Гайсенок преступных намерений не преследовала, а лишь выполняла указания руководства, боясь потерять работу.
Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что виновность женщины доказана. Однако с учетом смягчающих обстоятельств наказание было снижено. 
Апелляционное определение может быть обжаловано в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в порядке сплошной кассации.
Как сообщалось ранее, бывший главный врач детской больницы в Волжском Евгений Дергачев осужден за присвоение и растрату (ч.ч 3,4 ст.160 УК РФ), а также служебный подлог (ч.1 ст.292 УК РФ) к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор Волжского городского суда по данному уголовному делу в законную силу не вступил. Уголовное преследование по ст. 291 УК РФ (дача взятки) в отношении бывшего главного врача детской больницы прекращено в связи активным способствованием расследованию преступления.
В июне Ворошиловский районный суд Волгограда приговорил 52-летнюю экс-начальнице отдела материально-технического обеспечения комитета здравоохранения Волгоградской области Светлану Колесникову к 7 годам колонии общего режима за взятки, которые она получала от Дергачева. Приговор также в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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