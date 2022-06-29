Борьба с коррупцией 29.06.2022 18:14
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29.06.2022 18:14
Ворошиловский районный суд Волгограда вынес приговор экс-начальнице отдела материально-технического обеспечения комитета здравоохранения Волгоградской области Светлане Колесниковой.
- Суд приговорил бывшую чиновницу к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также в течение 3 лет ей запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, а также выполнением функции представителя власти, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
52-летняя экс-сотрудница облкомздрава признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за попустительство по службе в пользу взяткодателя). Вину она не признала. После оглашения приговора Колесникову взяли под стражу в зале суда.
Установлено, что подсудимая в период с июня 2015 года по декабрь 2020 года получала взятки от бывшего главного врача ГБУЗ «Центральная детская больница» Волжского Евгения Дергачева за попустительство по службе. Для придания легальности передачи денег бывший главный врач фиктивно трудоустроил подсудимую в детскую больницу сначала на должность экономиста, а затем уборщика. Всего таким способом женщиной было получено порядка 800 тысяч рублей.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Как сообщалось ранее, бывший главный врач детской больницы Евгений Дергачев осужден за присвоение и растрату (ч.ч 3,4 ст.160 УК РФ), а также служебный подлог (ч.1 ст.292 УК РФ) к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор Волжского городского суда по данному уголовному делу в законную силу не вступил. Уголовное преследование по ст. 291 УК РФ (дача взятки) в отношении бывшего главного врача детской больницы прекращено в связи активным способствованием расследованию преступления.
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