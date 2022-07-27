Самые высокооплачиваемые профессии: кто на что учился

Полезно знать 27.07.2022 20:02 Реклама
0
27.07.2022 20:02 Реклама
Рынок труда меняется вместе с потребностями и запросами людей. Зарплата шахтёра, которая была одной из самых высоких в советское время, сегодня намного ниже оплаты труда айтишника или робототехника. Эксперты портала Smartzaim.kz составили список самых высокооплачиваемых современных профессий, чтобы вы знали, на кого пойти учиться (или переучиваться).
IT-специалисты
Сфера IT позволяет не только много зарабатывать, но и часто делать это из любой точки мира. Например, в России, по данным «Хабр Карьеры» и на основании сравнения 11508 анкет, по итогам второго полугодия прошлого года средняя зарплата ИТ-специалиста превышает 127 тыс. руб. Больше всего платят бэкенд-разработчикам финтех-стартапов в нише онлайн-кредитования.
В Америке это тоже одна из самых высокооплачиваемых профессий. Ресурс Dice Insights выяснил, что в крупных ИТ-компаниях разработчик получает около 150 тыс. долларов в год. Лидеры отрасли – Netflix, Google и Microsoft – «поощряют» топовых специалистов зарплатами в размере более 1 млн долларов год.
Юристы
В США даже рядовые юристы в среднем зарабатывают около 200–240 тыс. долларов год. Но есть и более внушительные суммы. Например, юрист из «American Express Co.» Лорен Сигер ещё в 2017 году задекларировала доход за год в размере 6,7 млн долларов.
По данным hh.ru, средняя оплата труда казахстанского юриста – от 150 до 500 тыс. тенге. В России – от 70 до 100 тыс. руб., но в столице опытным специалистам работодатели готовы платить 200–250 тыс. руб. в месяц.
Пилоты
Рисковая профессия, поэтому и зарплата соответствующая. Попасть в пилоты не так просто – нужно обладать идеальным здоровьем и иметь необходимый уровень подготовки. Хороший лётчик никогда не остается без работы, поэтому вправе перебирать, на какую оплату труда соглашаться.
Месячная зарплата пилотов гражданской авиации в США составляет около 20–30 тыс. долларов. У летчиков с большим стажем в звании, например, капитана, оклад выше – может достигать 500 тыс. долларов в год. Частные пилоты могут зарабатывать практически любые суммы.
В России средняя зарплата около 100 тыс. руб. в месяц, у военных лётчиков может достигать 450–500 тыс. руб. в зависимости от количества боевых вылетов и других факторов.
Телезвезда
Эту профессию можно было бы смело поставить на вершину рейтинга, но разбег зарплат в этой сфере очень большой в разных странах и у разных телезвёзд. По версии Forbes, в США самым высокооплачиваемым актером признан Дуэйн Джонсон. С середины 2019 до середины 2020 года он заработал 87,5 млн долларов, из них 23,5 млн долларов только за главную роль в фильме «Красное уведомление».
Казахстанские актёры и актрисы похвастаться такими гонорарами не могут. Например, Дулыга Акмолда за одну серию в сериале «Сержан-братан» получал около 11 тыс. долларов, но в целом в отрасли зарплаты намного ниже.
Больше платят в России – например, за один полный съемочный день Дмитрий Нагиев просит до 500 тыс. руб., по версии Forbes его годовой доход превышает 240 млн руб.
Стоматолог
В медицинской среде профессия стоматолога считается одной из самых престижных и, соответственно, высокооплачиваемых. Американские специалисты могут заработать в среднем около 150 тыс. долларов в год. Лучше всего оплачивается труд ортодонтов, а хуже всего – гигиенистов и ассистентов.
По данным hh.ru, казахстанским стоматологам предлагают зарплату в среднем не более 700 тыс. –1 млн тенге, а чаще ниже. Ассистенты и медсёстры могут рассчитывать на 150–300 тысяч тенге. В Москве врач этой специализации может получать до 100–200 тыс. руб. и выше, а ассистенты в около 60–80 тыс. руб.
Взрослые болезни детей: волгоградский врач раскрыла причину аномалий24.07.2022 20:24
Полезно знать 24.07.2022 20:24
Отдых в столице: водные прогулки22.07.2022 12:22
Полезно знать 22.07.2022 12:22
Фильм «Отчаянные дольщики» — острая сатира с привкусом драмы18.07.2022 18:27
Полезно знать 18.07.2022 18:27
В Волгограде и области на выходные будет не жарче +3316.07.2022 08:01
Полезно знать 16.07.2022 08:01
Регистрация бизнеса «под ключ» в Тинькофф13.07.2022 16:55
Полезно знать 13.07.2022 16:55
ЖК «Лапшин Loft»: стартовали продажи в новом доме12.07.2022 10:13
Полезно знать 12.07.2022 10:13
В Волгограде и области 2 июля дожди снизят температуру до +502.07.2022 07:59
Полезно знать 02.07.2022 07:59
В Волгоградской области с 4 июля изменится расписание ряда электричек01.07.2022 16:24
Полезно знать 01.07.2022 16:24
В каком банке заказать карту МИР?01.07.2022 16:01
Полезно знать 01.07.2022 16:01
Эфир медиахолдинга «Свежий ветер. Волгоград» пополнился тремя радиоканалами01.07.2022 12:28
Полезно знать 01.07.2022 12:28
МЧС предупредило волгоградцев о надвигающихся ливнях и сильном ветре01.07.2022 12:13
Полезно знать 01.07.2022 12:13
«Пивное сердце и слабоумие»: волгоградский врач рассказал о пагубных увлечениях 20-летних30.06.2022 21:44
Полезно знать 30.06.2022 21:44
Четыре факта в пользу покупки квартиры в новостройке30.06.2022 14:49
Полезно знать 30.06.2022 14:49
Ливни, град и грозы в ближайшие часы обрушатся на Волгоградскую область28.06.2022 15:34
Полезно знать 28.06.2022 15:34
В Волгограде 28 июня обесточат десятки домов28.06.2022 06:07
Полезно знать 28.06.2022 06:07