Спорт

«Ротор» зовет болельщиков с детьми на «Волгоград Арену»

Спорт 20.07.2022 20:55
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20.07.2022 20:55



Волгоградскому клубу, который теперь играет во второй лиге, разрешили провести открытую тренировку на «Волгоград Арене». Как сообщает ИА «Высота 102», стадион откроется для фанатов завтра, 21 июля, в 18:00. Зрителей ждут розыгрыши билетов на матчи и различные призы.   
- Мы ждем вас. Будет очень много сюрпризов, очень много информации, очень много интересного. Приходите с детьми, приходите семьями, - сказал в своем видеообращении спортивный директор СК «Ротор» Федор Щербаченко.
Как ранее сообщало информагентство, решено, что домашние матчи «Ротора» в сезоне 2022-2023 годов будут проходить на стадионе «Волгоград Арене».
Первая игра здесь состоится уже в это воскресенье, 24 июля. «Ротор» сыграет с командой «Форте» из Таганрога.

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