«Ротор» зовет болельщиков с детьми на «Волгоград Арену»









Волгоградскому клубу, который теперь играет во второй лиге, разрешили провести открытую тренировку на «Волгоград Арене». Как сообщает ИА «Высота 102», стадион откроется для фанатов завтра, 21 июля, в 18:00. Зрителей ждут розыгрыши билетов на матчи и различные призы.

- Мы ждем вас. Будет очень много сюрпризов, очень много информации, очень много интересного. Приходите с детьми, приходите семьями, - сказал в своем видеообращении спортивный директор СК «Ротор» Федор Щербаченко.

Как ранее сообщало информагентство, решено, что домашние матчи «Ротора» в сезоне 2022-2023 годов будут проходить на стадионе «Волгоград Арене».

Первая игра здесь состоится уже в это воскресенье, 24 июля. «Ротор» сыграет с командой «Форте» из Таганрога.



