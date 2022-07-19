Билеты на матч волгоградского «Ротора» подешевели до 50 рублей









В продаже на первый матч волгоградского «Ротора» в чемпионате второй лиги появились билеты по 50 рублей. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в клубе.

Билеты за такую цену предлагаются на боковые трибуны В и D. В прошлом году они были закрыты для болельщиков.





