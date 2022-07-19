Спорт

Билеты на матч волгоградского «Ротора» подешевели до 50 рублей

Спорт 19.07.2022 20:08
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19.07.2022 20:08



В продаже на первый матч волгоградского «Ротора» в чемпионате второй лиги появились билеты по 50 рублей. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в клубе.
Билеты за такую цену предлагаются на боковые трибуны В и D. В прошлом году они были закрыты для болельщиков.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в этом сезоне билеты на матчи «Ротора» будут стоить от 200 до 300 рублей. Когда команда играла в ФНЛ, они продавались по цене от 300 до 500 рублей.


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