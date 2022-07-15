Вылетевшему во вторую лигу «Ротору» разрешили играть на «Волгоград Арене»









Домашние матчи «Ротора» в сезоне 2022-2023 годов будут проходить на стадионе «Волгоград Арене». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в клубе.





После вылета команды из ФНЛ во вторую лигу вопрос об использовании стадиона, построенного к ЧМ-2018, оставался открытым.





Смена дивизиона отразилась и на стоимости билетов - она снизилась по сравнению с сезоном, когда «Ротор» играл в ФНЛ.





Так, билеты на трибуну А будут стоить 300 рублей, на трибуну С – 200 рублей.





В прошлом сезоне стоимость билетов варьировалась от 300 до 500 рублей.



