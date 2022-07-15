Спорт

Вылетевшему во вторую лигу «Ротору» разрешили играть на «Волгоград Арене»

Спорт 15.07.2022 16:01
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15.07.2022 16:01



Домашние матчи «Ротора» в сезоне 2022-2023 годов будут проходить на стадионе «Волгоград Арене». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в клубе. 

После вылета команды из ФНЛ во вторую лигу вопрос об использовании стадиона, построенного к ЧМ-2018, оставался открытым. 

Смена дивизиона отразилась и на стоимости билетов  - она снизилась по сравнению с сезоном, когда «Ротор» играл в ФНЛ. 

Так, билеты на трибуну А будут стоить 300 рублей, на трибуну С – 200 рублей. 

В прошлом сезоне  стоимость билетов варьировалась от 300 до 500 рублей. 

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