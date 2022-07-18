В Волгограде пройдет ретро-матч памяти бывшего тренера «Ротора»

Спорт 18.07.2022 07:59
0
18.07.2022 07:59
В конце августа в Волгограде может пройти ретро-матч легенд «Ротор» – «Спартак». Он будет посвящен памяти Георгия Ярцева. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском клубе со ссылкой на «РБ Спорт».
Напомним, заслуженный тренер России скончался 15 июля на 75-м году жизни.
Георгий Ярцев работал в Волгограде в 2000-м году главным тренером команды. Соперником волгоградского «Ротора» в августе станет московский «Спартак», главная команда в жизни Георгия Александровича.
«Ротор» проиграл «Ессентукам» в пятом товарищеском матче17.07.2022 13:11
Спорт 17.07.2022 13:11
Вылетевшему во вторую лигу «Ротору» разрешили играть на «Волгоград Арене»15.07.2022 16:01
Спорт 15.07.2022 16:01
Волгоградский «Ротор» одержал четвертую победу в товарищеских матчах14.07.2022 20:51
Спорт 14.07.2022 20:51
«Они нам не товарищи»: волгоградский «Ротор» победил «Динамо» - 3:010.07.2022 20:45
Спорт 10.07.2022 20:45
«Вот так бы в ФНЛ»: «Ротор» разгромил «Енисей-2» во втором товарищеском матче со счетом 7:007.07.2022 20:07
Спорт 07.07.2022 20:07
Волгоградский «Ротор» в новом составе обыграл «Аланию-2» в первом товарищеском матче03.07.2022 17:55
Спорт 03.07.2022 17:55
Стал известен претендент на пост главного тренера волгоградского «Ротора»26.06.2022 09:00
Спорт 26.06.2022 09:00
Боксер Лебедев и губернатор Бочаров обсудили волгоградский спорт25.06.2022 16:59
Спорт 25.06.2022 16:59
В Волгограде инженеры и спортсмены разыграли футбольный кубок24.06.2022 22:15
Спорт 24.06.2022 22:15
ФНЛ-2 и точка: РФС окончательно решил судьбу волгоградского «Ротора»23.06.2022 14:26
Спорт 23.06.2022 14:26
В Волгограде Центр уличного баскетбола принял открытый турнир по стритболу10.06.2022 17:17
Спорт 10.06.2022 17:17
Теперь без шансов: волгоградский «Ротор» отправлен в ФНЛ-210.06.2022 15:30
Спорт 10.06.2022 15:30
«Волгоград Арену» зарезервировал для матчей клуб из РПЛ «Факел»10.06.2022 13:56
Спорт 10.06.2022 13:56
7 июня РФС решит судьбу волгоградского «Ротора»04.06.2022 08:45
Спорт 04.06.2022 08:45
Победила дружба: ВТЗ и представители РФС провели дружественный матч03.06.2022 09:44
Спорт 03.06.2022 09:44