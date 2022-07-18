Спорт

В Волгограде пройдет ретро-матч памяти бывшего тренера «Ротора»

Спорт 18.07.2022 07:59
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18.07.2022 07:59



В конце августа в Волгограде может пройти ретро-матч легенд «Ротор» – «Спартак». Он будет посвящен памяти Георгия Ярцева. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском клубе со ссылкой на «РБ Спорт». 

Напомним, заслуженный тренер России скончался 15 июля на 75-м году жизни.

Георгий Ярцев работал в Волгограде в 2000-м году главным тренером команды. Соперником волгоградского «Ротора» в августе станет московский «Спартак», главная команда в жизни Георгия Александровича.

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