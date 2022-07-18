В Волгограде пройдет ретро-матч памяти бывшего тренера «Ротора»









В конце августа в Волгограде может пройти ретро-матч легенд «Ротор» – «Спартак». Он будет посвящен памяти Георгия Ярцева. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском клубе со ссылкой на «РБ Спорт».





Напомним, заслуженный тренер России скончался 15 июля на 75-м году жизни.





Георгий Ярцев работал в Волгограде в 2000-м году главным тренером команды. Соперником волгоградского «Ротора» в августе станет московский «Спартак», главная команда в жизни Георгия Александровича.



