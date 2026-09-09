Жизнь 945 волгоградских семей изучит Волгоградстат





В сентябре-октябре 2026 года Волгоградстат проведет комплексное наблюдение условий жизни населения. В Волгоградской области интервьюеры посетят 945 домохозяйств в 25 городских и 10 сельских населенных пунктах. Такое исследование проходит для получения информации о реальных условиях проживания российских семей.

В центре внимания статистиков окажется также изучение потребностей в обеспечении безопасной и благоприятной среды, улучшении жилищных условий, повышении трудовой, профессиональной и социальной мобильности, а также развитии социокультурных связей.

Итоги исследования будут учитываться при формировании федеральных и региональных социальных программ для улучшения качества жизни граждан.

В Волгоградстате подчеркнули, что опросы проведут сотрудники с планшетами. Они должны предъявить служебные удостоверения вместе с паспортом.

Ранее сообщалось, что в начале сентябре в регионе стартовало статистическое наблюдение состояния здоровья жителей.