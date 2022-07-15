Умер бывший главный тренер волгоградского «Ротора» и сборной России

Общество 15.07.2022 20:04
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15.07.2022 20:04
Сегодня, 14 июля, пришло известие о смерти Георгия Ярцева, бывшего главного тренера сборной России по футболу и футбольного клуба «Спартак». Георгий Александрович скончался на 74-ом году жизни.
Соболезнования в связи с кончиной известного наставника выразили и в волгоградском клубе «Ротор», сообщает ИА «Высота 102».
Георгий Ярцев в 2000 году возглавил волгоградский «Ротор» перед стартом сезона премьер-лиги. Однако проработал в Волгограде недолго – около полугода.
Перед этим он тренировал московский «Спартак», который в 1996 году стал чемпионом России.
А в 2003 году Георгий Ярцев стал главным тренером сборной России по футболу. И вывел ее на чемпионат Европы.
Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор" VK.
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