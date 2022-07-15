Умер бывший главный тренер волгоградского «Ротора» и сборной России













Сегодня, 14 июля, пришло известие о смерти Георгия Ярцева, бывшего главного тренера сборной России по футболу и футбольного клуба «Спартак». Георгий Александрович скончался на 74-ом году жизни.







Соболезнования в связи с кончиной известного наставника выразили и в волгоградском клубе «Ротор», сообщает ИА «Высота 102».





Георгий Ярцев в 2000 году возглавил волгоградский «Ротор» перед стартом сезона премьер-лиги. Однако проработал в Волгограде недолго – около полугода.





Перед этим он тренировал московский «Спартак», который в 1996 году стал чемпионом России.





А в 2003 году Георгий Ярцев стал главным тренером сборной России по футболу. И вывел ее на чемпионат Европы.

Иван Тюгаев







Фото СК "Ротор" VK.