В Волгограде и области на выходные будет не жарче +33









До + 33 градусов максимально прогреется воздух в Волгоградской области в эти выходные. Согласно прогнозам Волгоградского ЦГМС, в Волгограде сегодня, 16 июля, будет без осадков, а в воскресенье, 17 июля, возможен кратковременный дождь. Ночью ожидается до +18...+23º, местами при прояснении до +15º; днем температура поднимется до +28...+33º. Вода в Волге в районе речпорта прогрелась до +22.

В районах Волгоградской области сегодня, 16 июля, осадков также не обещают. Днем воздух раскалится до +28...+33º. Воскресенье может быть дождливым. Синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы с порывами ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха: ночью +18...+23º, местами при прояснении до +15º; днем +28...+33º.



