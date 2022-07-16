В Волгограде и области на выходные будет не жарче +33

Полезно знать 16.07.2022 08:01
0
16.07.2022 08:01
До + 33 градусов максимально прогреется воздух в Волгоградской области в эти выходные. Согласно прогнозам Волгоградского ЦГМС, в Волгограде сегодня, 16 июля, будет без осадков, а в воскресенье, 17 июля, возможен кратковременный дождь. Ночью ожидается до +18...+23º, местами при прояснении до +15º; днем температура поднимется до +28...+33º. Вода в Волге в районе речпорта прогрелась до +22.
В районах Волгоградской области сегодня, 16 июля, осадков также не обещают. Днем воздух раскалится до +28...+33º. Воскресенье может быть дождливым. Синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы с порывами ветра 15-20 м/с.
Температура воздуха: ночью +18...+23º, местами при прояснении до +15º; днем +28...+33º.
Регистрация бизнеса «под ключ» в Тинькофф13.07.2022 16:55
Полезно знать 13.07.2022 16:55
ЖК «Лапшин Loft»: стартовали продажи в новом доме12.07.2022 10:13
Полезно знать 12.07.2022 10:13
В Волгограде и области 2 июля дожди снизят температуру до +502.07.2022 07:59
Полезно знать 02.07.2022 07:59
В Волгоградской области с 4 июля изменится расписание ряда электричек01.07.2022 16:24
Полезно знать 01.07.2022 16:24
В каком банке заказать карту МИР?01.07.2022 16:01
Полезно знать 01.07.2022 16:01
Эфир медиахолдинга «Свежий ветер. Волгоград» пополнился тремя радиоканалами01.07.2022 12:28
Полезно знать 01.07.2022 12:28
МЧС предупредило волгоградцев о надвигающихся ливнях и сильном ветре01.07.2022 12:13
Полезно знать 01.07.2022 12:13
«Пивное сердце и слабоумие»: волгоградский врач рассказал о пагубных увлечениях 20-летних30.06.2022 21:44
Полезно знать 30.06.2022 21:44
Четыре факта в пользу покупки квартиры в новостройке30.06.2022 14:49
Полезно знать 30.06.2022 14:49
Ливни, град и грозы в ближайшие часы обрушатся на Волгоградскую область28.06.2022 15:34
Полезно знать 28.06.2022 15:34
В Волгограде 28 июня обесточат десятки домов28.06.2022 06:07
Полезно знать 28.06.2022 06:07
Микс стилей: новые тренды солнцезащитных очков 2022 года27.06.2022 12:17
Полезно знать 27.06.2022 12:17
Шторм ожидается в Волгоградской области до конца суток24.06.2022 09:15
Полезно знать 24.06.2022 09:15
Где лучше отдыхать в Абхазии в 2022 году23.06.2022 11:09
Полезно знать 23.06.2022 11:09
Смотри на усы: волгоградцы принимают кузнечиков за саранчу22.06.2022 20:43
Полезно знать 22.06.2022 20:43