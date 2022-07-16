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В Волгограде и области на выходные будет не жарче +33

Полезно знать 16.07.2022 08:01
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16.07.2022 08:01



До + 33 градусов максимально прогреется воздух в Волгоградской области в эти выходные. Согласно прогнозам Волгоградского ЦГМС, в Волгограде сегодня, 16 июля, будет без осадков, а в воскресенье, 17 июля, возможен кратковременный дождь. Ночью ожидается до +18...+23º, местами при прояснении до +15º; днем температура поднимется до +28...+33º. Вода в Волге в районе речпорта прогрелась до +22.
В районах Волгоградской области сегодня, 16 июля, осадков также не обещают. Днем воздух раскалится до +28...+33º. Воскресенье может быть дождливым. Синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы с порывами ветра 15-20 м/с.
Температура воздуха: ночью +18...+23º, местами при прояснении до +15º; днем +28...+33º.

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