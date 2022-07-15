Краснооктябрьский районный суд Волгограда постановил отправить для принудительного лечения в стационар общего типа 66-летнего местного жителя за порчу объекта культурного наследия. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина долгое время страдает от психического расстройства.

— Постановлением суда в отношении фигуранта дела применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа, — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.





Согласно заключению амбулаторной психиатрической экспертизы, у мужчины обнаружены признаки хронического психического расстройства, лишающего его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.

В судебном следствии установлено, что утром 13 декабря 2021 года в парке имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Краснооктябрьском районе Волгограда 66-летний местный житель вместе со своим 33-летним знакомым из Городищенского района повредили памятник на братской могиле моряков волжской военной флотилии и рабочих завода «Красный октябрь».

Злоумышленники вырезали заднюю часть металлической конструкции скульптуры размерами более двух метров, после чего скрылись с места преступления. Из показаний 33-летнего сообщника следует, что похищенный металл они планировали сдать в скупку.

Однако в пункте приема металлические элементы у них не приняли. Работники приемки поняли, что конструкции похищены. Тогда 66-летний волгоградец оставил срезанный металл у себя в огороде.





— В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ — повреждение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

Материалы уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Городищенского района поступили в Краснооктябрьский райсуд Волгограда.

Фото и видео: Иван Иванов/vk.com / ГУ МВД России по Волгоградской области

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