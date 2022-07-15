Расследования

Волгоградского пенсионера суд за порчу памятника отправил лечить голову

Расследования 15.07.2022 11:55
0
15.07.2022 11:55


Краснооктябрьский районный суд Волгограда постановил отправить для принудительного лечения в стационар общего типа 66-летнего местного жителя за порчу объекта культурного наследия. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина долгое время страдает от психического расстройства. 

— Постановлением суда в отношении фигуранта дела применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа, — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. 


Согласно заключению амбулаторной психиатрической экспертизы, у мужчины обнаружены признаки  хронического психического расстройства, лишающего его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий  либо руководить ими.

В судебном следствии установлено, что утром 13 декабря 2021 года в парке имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Краснооктябрьском районе Волгограда 66-летний местный житель вместе со своим 33-летним знакомым из Городищенского района повредили памятник на братской могиле моряков волжской военной флотилии и рабочих завода «Красный октябрь».  

Злоумышленники вырезали заднюю часть металлической конструкции скульптуры размерами более двух метров, после чего скрылись с места преступления. Из показаний 33-летнего сообщника следует, что похищенный металл они планировали сдать в скупку. 

Однако в пункте приема металлические элементы у них не приняли. Работники приемки поняли, что конструкции похищены. Тогда 66-летний волгоградец оставил срезанный металл у себя в огороде. 


— В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ — повреждение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. 

Материалы уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Городищенского района поступили в  Краснооктябрьский райсуд Волгограда. 

Фото и видео: Иван Иванов/vk.com / ГУ МВД России по Волгоградской области

Читайте также: 

Вандалы порезали на металл памятник на братской могиле в Волгограде

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Расследования
15.07.2022 13:24
Расследования 15.07.2022 13:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2022 11:52
Расследования 15.07.2022 11:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2022 11:01
Расследования 15.07.2022 11:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2022 10:35
Расследования 15.07.2022 10:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2022 18:40
Расследования 14.07.2022 18:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2022 15:27
Расследования 14.07.2022 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2022 14:49
Расследования 14.07.2022 14:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2022 14:28
Расследования 14.07.2022 14:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2022 11:10
Расследования 14.07.2022 11:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.07.2022 20:28
Расследования 13.07.2022 20:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.07.2022 16:56
Расследования 13.07.2022 16:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.07.2022 15:16
Расследования 13.07.2022 15:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.07.2022 13:47
Расследования 13.07.2022 13:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.07.2022 12:09
Расследования 13.07.2022 12:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.07.2022 11:42
Расследования 13.07.2022 11:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:54
В Волгограде 17 июля перекроют движение по Нулевой продольнойСмотреть фотографии
13:24
Подростка из Волгограда отправили на лечение по делу о терактеСмотреть фотографии
13:19
Под Волгоградом встретили вернувшихся со спецоперации на Украине бойцов «Кобры»Смотреть фотографии
12:42
Картошка есть, а спроса нет: годовая инфляция продолжает тормозить в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
«Волгоградзеленхоз» заподозрили в попытке распила средств нацпроектаСмотреть фотографии
11:55
Волгоградского пенсионера суд за порчу памятника отправил лечить головуСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде взяли под арест пособника террористов из СирииСмотреть фотографии
11:41
Волгоградскому «КАУСТИКу» — 55 летСмотреть фотографии
11:36
«Ни шагу назад!»: в Волгограде барельеф с приказом Сталина появился в фойе обладминаСмотреть фотографии
11:18
В Михайловке построят ледовый каток за 265 миллионовСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде пропал 14-летний подростокСмотреть фотографии
11:01
Судим за наркотики: в СИЗО поместили подозреваемого в убийстве 17-летней волгоградкиСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде пенсионерка лишилась сбережений при смене тарифа на телефонеСмотреть фотографии
10:35
В школе Волгограда вскрыли аферу с «мертвыми душами»Смотреть фотографии
10:20
«Иду по снегу в июле»: жуткие последствия града в Волгоградской области сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:15
РУСАЛ подвёл итоги грантового конкурса «Поддержать важно!»Смотреть фотографии
10:13
Реабилитацию озер и ериков Волго-Ахтубинской поймы проверил прокурорСмотреть фотографии
09:27
«Отделались легким испугом»: 100 тонн сена сгорело от удара молнии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:29
В Волжском из-за Дня города ограничат движение на три дняСмотреть фотографии
08:05
Роспотребнадзор запретил волгоградцам купаться из-за грязной водыСмотреть фотографии
07:05
Детское питание, хлопок и иностранное пиво в Волгоградской области будут замещатьСмотреть фотографии
06:12
Понемногу, а набегает: Волгоградстат подсчитал рост платы за ЖКХ с 1 июляСмотреть фотографии
21:51
Непогода обрушилась на Волгоградскую область: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:44
Шесть районов Волгограда останутся без электричества 15 июляСмотреть фотографии
20:51
Волгоградский «Ротор» одержал четвертую победу в товарищеских матчахСмотреть фотографии
20:21
Путин сменил председателей судов в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
19:53
«Ущерб есть, а дела нет»: главе Волгограда «прилетело» из-за самовольной дорогиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
После заявлений о России Макаревича не готовы встречать в Волгограде: итоги опросаСмотреть фотографии
18:40
В Волгограде банде наркоторговцев грозит пожизненный срокСмотреть фотографии
17:50
На Украине погиб начштаба 20-й мотострелковой дивизии Сергей КенсСмотреть фотографии
 