Вандалы порезали на металл памятник на братской могиле в Волгограде











Двое жителей Волгограда задержаны за повреждение памятника на братской могиле морякам волжской военной флотилии и рабочих завода "Красный Октябрь". Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243.4 УК РФ (повреждение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, все произошло утром 13 декабря в парке имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Краснооктябрьском районе Волгограда. 66-летний житель Краснооктябрьского района и 33-летний мужчина из Городищенского района умышленно совершили повреждение памятника, который включен в список объектов культурного наследия регионального значения. Подозреваемые вырезали заднюю часть металлической конструкции скульптуры размерами более 2 метров. Оперативники ГУ МВД России по Волгоградской области, городской полиции и районных отделов установили личности вандалов и задержали их. На допросе они признались, что вырезали фрагмент памятника, чтобы сдать его на металлолом.

Следователи отмечают, что своими преступными действиями злоумышленники выразили неуважение к памяти погибших при защите Отечества. Их задержали оперативные сотрудники ГУ МВД по области. Подозреваемых доставили в следственный отдел, где с их участием проводятся неотложные следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

В региональном главке МВД уточнили, что за повреждение памятника были задержаны 66-летний житель Краснооктябрьского района и 33-летний житель Городищенского района. Они сознались в содеянном. С их слов, они совершили преступление с целью продажи металла.

Фото: Иван Иванов, ВКонтакте; видео предоставлено ГУ МВД России по Волгоградской области.