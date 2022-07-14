







Серафимовичский районный суд Волгоградской области вынес приговор двоим местным жителям за убийство косули.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота в составе группы лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства). Им назначено 3 года 2 месяца и 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Также они лишены права заниматься деятельностью, связанной с добычей охотничьих ресурсов, в течение 2 лет и 1 года соответственно.

Установлено, что 1 ноября прошлого года ночью на территории «Медведицкого» охотхозяйства они добыли самца косули. Поиск и преследование животного охотники осуществляли на автомобиле при помощи света фар, стреляя в косулю из салона авто.

Сотрудники охотхозяйства сообщили о браконьерах в полицию. Нарушители во время погони выбросили оружие и патроны к нему, однако были задержаны сотрудниками полиции. В автомобиле стражи порядка обнаружили убитое животное. Ущерб природным ресурсам составил 120 тысяч рублей. Обвиняемые возместили его в рамках расследования уголовного дела, но вину не признали.

По решению суда конфискован в пользу государства автомобиль, на котором осуществлялась незаконная охота, а также ружье и патроны.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Фото прокуратуры Волгоградской области



