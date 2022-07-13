



В Волгограде полицейскими задержан 34-летний местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения позволил себе непристойное поведение на Мамаевом кургане. Как сообщает ИА «Высота 102», знакомые 34-летнего волгоградца слили в Сеть фото, на котором он разувшись позирует в Зале Воинской славы. По итогу проверки мужчина был задержан по месту жительства.

Фото волгоградца, сообщает информагентство, накануне распространили авторы телеграм-канала «Остров свободы». На снимке волгоградец босым сидит среди гвоздик и позирует на камеру. Согласно подписи фото, зовут мужчину Алексей. При этом авторы поста утверждают, что мужчина – житель города Павлодар в Северном Казахстане.





— Сотрудники полиции организовали проверку по факту публикаций в социальных сетях фотографии, на которой запечатлен неизвестный мужчина, сидящий босым у Вечного огня в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане, – сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате проведенных мероприятий личность нарушителя установлена. Им оказался 34-летний житель Волгограда. Он доставлен в отдел полиции Центрального района Волгограда. В содеянном он сознался и раскаялся, объяснив свой поступок нахождением в нетрезвом состоянии.





В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство», предусматривающей до 15 суток ареста.

– Собранные полицейскими материалы будут направлены в суд для их рассмотрения, – уточняют в ГУ МВД России по региону.

Известно, что фото, распространяемое в Сети, волгоградец выставил в качестве аватарки в мессенджере. В социальных сетях таких фото мужчины нет.

Добавим, что задержанный действительно является уроженцем Павлодара. Однако, по сведениям полиции, проживает в Волгограде на постоянной основе.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области, телеграм-канал «Остров свободы»

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