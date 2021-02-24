Расследования 24.02.2021 13:25
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24.02.2021 13:25
Уголовное дело возбуждено в отношении студента из Волгограда, который танцевал на Мамаевом кургане. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 20-летнему парню вменяют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Дело возбуждено отделом дознания ОП №4 Центрального района УМВД России по Волгограду.
За данные деяния Уголовным кодексом России предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев.
Молодой человек сознался в содеянном. Свое поведение он объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков в свой TikTok. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, сегодня утром стало известно о задержании 20-летнего Кирилла Ежова из Городищенского района. На видео, которое распространилось в интернете, студент танцует с голым торсом на фоне Родины-матери. После скандала в СМИ Кирилл удалил прежний ролик и записал новый со словами раскаяния.
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