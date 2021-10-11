Пьяный мужчина вылил бутылку водки в Вечный огонь в Волгограде (ВИДЕО)

Происшествия 11.10.2021 12:26
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11.10.2021 12:26
В Волгограде задержали пьяного мужчину, который выливал водку в Вечный огонь в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, им оказался 35-летний ранее судимый житель Калмыкии. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как шатающийся мужчина с бутылкой в руке на Аллее Героев поднялся по ступенькам и подошел к Вечному огню на братской могиле. Забравшись на гранитное основание ногами, он стал выливать водку из бутылки в Вечный огонь. В какой-то момент он присел у пламени, выпил, а потом снова принялся опустошать бутылку. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. При допросе мужчина признался, что сделал это, чтобы помянуть павших воинов. В отношении нарушителя составили административный материал, который передали в суд. Кроме того, в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста до трех месяцев.
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