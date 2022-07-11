В Алексеевском районе Волгоградской области обнаружили утонувшего 6 июля 61-летнего жителя Подмосковья. Как стало известно ИА «Высота 102», труп подняли из воды примерно в нескольких километрах от места трагедии.

— Тело погибшего обнаружили в воде сотрудники полиции в ходе поисковых мероприятий в акватории Хопра, — пояснил информагентству руководитель Новоаннинского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Сергей Плечистов. — Труп подняли из воды примерно в 10 километрах от хутора Ендовского вблизи хутора Самолшинский.

В пресс-службе регионального СУ СК РФ пояснили, что 61-летний мужчина отдыхал на Хопре вместе со своей супругой и двумя внуками в возрасте 5 и 7 лет. Дети плавали на надувном матраце под присмотром взрослых рядом с берегом.

Около 15.30 матрац стало уносить к середине реки. Дети попали в водоворот. Мужчина бросился спасать внуков и вытолкнул матрац в сторону берега, однако сам скрылся под водой.

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