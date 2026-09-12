Мы - Волгоград: поздравление ИА «Высота 102» с Днем города





Дорогие наши подписчики!

Сегодня чудесный солнечный и тёплый день - День нашего Волгограда!









Мы с вами живём в одном из красивейших городов страны — на берегу великой Волги. В его улицах — история и сила, в его панорамах — особая, ни с чем не сравнимая красота, а в сердцах горожан — настоящая любовь к родному краю.





Спасибо каждому, кто своим трудом, заботой и вниманием делает Волгоград лучше. Пусть наш город развивается, становится комфортнее и уютнее, а жизнь в нём будет наполнена счастьем и благополучием. Сообща мы преодолеем любые трудности!





С праздником!

Пусть День города станет поводом ещё раз почувствовать, как нам повезло жить здесь – на Волгорадской земле, и вдохновит на новые добрые дела ради нашего общего дома!

Ваша редакция ❤️



















