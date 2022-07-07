Под Волгоградом житель Подмосковья спас детей из водоворота и утонул

В Алексеевском районе Волгоградской области утонул 61-летний мужчина. Как стало известно ИА «Высота 102», трагический инцидент произошел в 400 метрах юго-западнее хутора Ендовского.

— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Осуществляются поисковые мероприятия.

В пресс-службе следственного ведомства уточнили, что 6 июля 61-летний мужчина вместе со своей женой и двумя малолетними внуками в возрасте 5 и 7 лет отдыхал на берегу Хопра. Дети плавали на надувном матраце в непосредственной близости от берега.

Примерно в 15.30 матрац с детьми стало уносить течением к водовороту, расположенному посередине реки — в 10 метрах от берега. Мужчина бросился спасать внуков и вытолкал матрац от водоворота в сторону берега, однако сам ушел под воду и больше не вынырнул.

По некоторой информации, погибший является жителем Подмосковья.

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