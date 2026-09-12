В Волгограде освятили перенесенный памятник Александру Невскому

В Волгограде 12 сентября освятили памятник Александру Невскому, который был перенесен к одноименному храму после реконструкции площади Павших борцов, также открывшейся сегодня. Сиимволично, что эти значимые события произошли в День города, с которым Андрей Бочаров поздравил всех жителей города.

Андрей Бочаров подчеркнул, что площадь Павших борцов была сложным объектом для преображения, несмотря на кажущуюся простоту.



- В планах было не просто провести реконструкцию площади, находящуюся рядом с Аллеей Героев и кафедральным собором Александра Невского, а сделать ее по-настоящему праздничной, торжественной, настоящим лицом города-героя Сталинграда. Символично открытие этого пространства в День памяти Александра Невского — все совпало по воле Господа Бога, - сказал глава региона.