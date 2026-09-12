Андрей Бочаров одобрил идею создания кровли над амфитеатром











Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе сегодняшней встречи с молодежью высказался на тему необходимости создания теневых зон на нижней террасе набережной с целью защиты людей от солнца. В частности, глава региона заявил, что идея о строительстве кровли над амфитеатром имеет смысл.

- Необходимо рассматривать это в нескольких аспектах. Надо, чтобы поработали архитекторы, - пояснил Андрей Бочаров.



Губернатор поинтересовался у молодых людей, как они оценивают преобразования в городе, и добавил, что нужно уже говорить не о том, что сделано, а что планируется.



Также на встрече прозвучало предложение организовать дополнительные площадки по продаже мороженого и напитков, так востребованных в волгоградскую жару, и продумать варианты использования склонов набережной.

Напомним, Андрей Бочаров и Владимир Марченко в рабочую субботу осматривают ключевые объекты города-героя.

Видео администрации Волгоградской области