В Волгограде назвали победителей пробега в День города

Символическую дистанцию в 1589 м преодолели школьники, студенты вузов и ссузов города и простые любители бега. Кроме того, в соревнованиях приняли участие семейные команды, пробежавшие дистанцию равную возрасту города - 437 метров. В командном зачёте победу одержали:
- среди семейных команд - семья Гарбузовых;
- среди мужских команд вузов - Волгоградская академия МВД;
- среди женских команд - команда ВГАФК.
- в категории ссузы среди мужских и женских команд лучшие результаты показал колледж ВолГУ;
- в категории школьных команд среди мальчиков первое место занял кадетский корпус им. Слипченко, среди девочек - СШ 78.
В личном зачёте лучшие результаты среди школьников продемонстрировали Михаил Игнатенко и Мария Журбенко, среди студентов ссузов - Ильдар Жиляев и Валерия Попова, среди студентов вузов - Никита Бескровный и Анастасия Афиногентова.
В категории 18-29 лет победил Максим Южаков. В категории 30-49 лет лучшими стали Илья Васин и Томила Литвинова. В категории 50+ быстрее всех оказались Виталий Шуляк и Вера Баранова.
Ранее, напомним, сообщалось, что из-за пробега на участке Нулевой продольной на несколько часов ограничили движение транспорта.