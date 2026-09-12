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Спорт

В Волгограде назвали победителей пробега в День города

Спорт 12.09.2026 14:11
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12.09.2026 14:11


В традиционном забеге «Волгоградская миля», который прошел сегодня, 12 сентября, посвященном Дню города, приняло участие порядка 700 человек

Символическую дистанцию в 1589 м преодолели школьники, студенты вузов и ссузов города и простые любители бега. Кроме того, в соревнованиях приняли участие семейные команды, пробежавшие дистанцию равную возрасту города - 437 метров. В командном зачёте победу одержали: 
- среди семейных команд - семья Гарбузовых; 
- среди мужских команд вузов - Волгоградская академия МВД;
- среди женских команд - команда ВГАФК. 
- в категории ссузы среди мужских и женских команд лучшие результаты показал колледж ВолГУ;
-  в категории школьных команд среди мальчиков первое место занял кадетский корпус им. Слипченко, среди девочек - СШ 78.

В личном зачёте лучшие результаты среди школьников продемонстрировали Михаил Игнатенко и Мария Журбенко,  среди студентов ссузов - Ильдар Жиляев и Валерия Попова, среди студентов вузов - Никита Бескровный и Анастасия Афиногентова.

В категории 18-29 лет победил Максим Южаков. В категории 30-49 лет лучшими стали Илья Васин и Томила Литвинова. В категории 50+ быстрее всех оказались Виталий Шуляк и Вера Баранова.

Ранее, напомним, сообщалось, что из-за пробега на участке Нулевой продольной на несколько часов ограничили движение транспорта. 

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