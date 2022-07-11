Под Волгоградом 36-летняя женщина утонула на мелководье в яме

В Михайловке Волгоградской области нашли тело 36-летней местной жительницы, утонувшей на реке Медведица. Как стало известно ИА «Высота 102», женщина утонула на мелководье, попав в яму недалеко от берега.

— Организована доследственная проверка, — сообщила информагентству следователь Фроловского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Лина Селиверстова. — Тело обнаружили водолазы в ходе поисковых мероприятий.

Известно, что местная жительница вместе с семьей отдыхала на берегу Медведицы 8 июля. Женщина играла с ребенком на мелководье и неожиданно провалилась в яму. Местную жительницу сразу затянуло в водоворот. Ни муж, ни очевидцы страшной трагедии не успели ничего сделать.

Инцидент произошел примерно в 15.00. Тело нашли ближе к вечеру водолазы спасательной службы. Труп обнаружили в двух километрах от места происшествия.

Фото: Фроловский МрСО СУ СКР по Волгоградской области

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