СК начал проверку после смерти на турбазе сотрудника УФСИН

Во Фроловском районе Волгоградской области обнаружены тела двух мужчин, утонувших на территории турбазы «Алексеевская». Как стало известно ИА «Высота 102», один из погибших — сотрудник УФСИН по региону — 32-летний майор внутренней службы Сергей Шевцов.

— Организована доследственная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тела без повреждений и признаков насильственной смерти, причина смерти — механическая асфиксия в результате утопления.

Известно, что 9 июля 34-летний и 32-летний мужчины отдыхали на турбазе «Алексеевская» в хуторе Зимовский. В присутствии других отдыхающих они нырнули в воду и исчезли под водой. Инцидент произошел ночью. Тела погибших обнаружили на дне реки водолазы спасательной службы в ходе поисковой операции.

Как рассказал ИА «Высота 102» источник, знакомый с ситуацией, уфсиновец находился в отпуске с женой и матерью. На турбазе также присутствовал его 34-летний знакомый со своей супругой. Приятель Шевцова пошел искупаться и в какой-то момент начал тонуть. Майор бросился на помощь своему другу, но их обоих отнесло течением на середину реки. Слышавшие крики мужчин отдыхающие, вызвали полицию и МЧС.

Как удалось выяснить журналистам ИА «Высота 102», погибший Сергей Шевцов служил в колонии строгого режима № 25 во Фролово. Числился в отделе безопасности дежурным помощником начальника учреждения. Сегодня состоятся похороны погибших.

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