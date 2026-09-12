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Общество

Почетный гражданин Юрий Староватых похвалил обновленную площадь Павших борцов

Общество 12.09.2026 12:44
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12.09.2026 12:44




Почетный гражданин города-героя Волгограда Юрий Староватых дал высокую оценку преображенной площади Павших борцов. Сегодня, 12 сентября, он  встретился с губернатором Волгоградской области и мэром Волгограда, которые совершают объезд города, на обновленном объекте.

Глава региона «припомнил» Юрию Федоровичу, как он критиковал идею переноса памятника. Однако собеседник признался, что была проделана достойная работа, поэтому  «пожурить не за что». 

Юрий Федорович поделился также с губернатором памятным эпизодом из своей жизни. 

- Я сегодня стою здесь, на нулевом километре, где был в 1943 году, когда со своей матерью переправились  из-за Волги, - рассказал почетный гражданин.

Видео администрации Волгоградской области

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