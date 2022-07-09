Расследования

Время пришло: депутаты Волгоградской облдумы заказали избирателям часы на 400 тысяч рублей

Расследования 09.07.2022 20:45
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09.07.2022 20:45



Очередную партию сувенирной продукции приобретает аппарат Волгоградской областной думы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, товары понадобились регпарламенту для «обеспечения мероприятий, проводимых областной думой».

На этот раз за счет бюджета депутаты приобретают наручные часы – всего 134 штуки. 67 электронно-механических кварцевых часов предназначены для мужчин.
Подарки для сильной половины человечества подразумевают коричневые ремешки из натуральной кожи.

Для дам закупят часы поизящнее – так, 48 наручных часов должны быть оснащены лаковыми ремешками тоже из натуральной кожи. Еще 19 – ремешками из кожи с фактурой «рептилия».

Все часы в обязательном порядке должны иметь гравировку и упакованы в футляры.

Начальная цена контракта на приобретение сувениров для избирателей составляет почти 400 тысяч рублей.

Среди последних объявленных закупок областной думы сувенирной продукции для награждения граждан и организаций  также значатся сплит-системы, термокружки, холодильники и наборы для первоклассников.


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