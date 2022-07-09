







Очередную партию сувенирной продукции приобретает аппарат Волгоградской областной думы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, товары понадобились регпарламенту для «обеспечения мероприятий, проводимых областной думой».





На этот раз за счет бюджета депутаты приобретают наручные часы – всего 134 штуки. 67 электронно-механических кварцевых часов предназначены для мужчин.



Подарки для сильной половины человечества подразумевают коричневые ремешки из натуральной кожи.





Для дам закупят часы поизящнее – так, 48 наручных часов должны быть оснащены лаковыми ремешками тоже из натуральной кожи. Еще 19 – ремешками из кожи с фактурой «рептилия».





Все часы в обязательном порядке должны иметь гравировку и упакованы в футляры.





Начальная цена контракта на приобретение сувениров для избирателей составляет почти 400 тысяч рублей.





